Радий Хабиров возложил цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову

Сегодня, в День Победы, Глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе на Советской площади возложил цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову.
В церемонии приняли участие члены правительства, депутаты Государственной Думы и Госсобрания республики, представители организаций ветеранов и боевых братств, а также участники спецоперации.
Отметим, в годы Великой Отечественной воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии участвовали в ожесточенных боях под Сталинградом. Они одерживали победы на Воронежском, Юго-Западном и Брянском фронтах.