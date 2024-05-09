Радий Хабиров возложил цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову

Сегодня, в День Победы, Глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе на Советской площади возложил цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову.

В церемонии приняли участие члены правительства, депутаты Государственной Думы и Госсобрания республики, представители организаций ветеранов и боевых братств, а также участники спецоперации.