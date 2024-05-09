В Уфе в Парке Победы открыли памятник Газию Загитову
Сегодня,
9 мая, в уфимском Парке Победы состоялась торжественная церемония открытия
памятника участнику Великой Отечественной войны Газию Загитову.
30
апреля 1945 года он вместе со своими боевыми товарищами водрузил красное знамя
на крыше Рейхстага.
Перед
открытием к собравшимися обратился Глава Башкирии Радий Хабиров.
Уважаемые товарищи, дорогие друзья! Сегодня мы открываем памятник выдающемуся сыну народов Башкортостана Гази Казыхановичу Загитову. Это был удивительный человек, удивительна и история его подвига. И, конечно, мы сегодня отдаем дань уважения нашему поколению победителей. Знаете, если перевести имя Гази с арабского языка, то это имя обозначает „воин“. И он действительно был настоящим воином. Он был награжден орденами боевого красного знамени, орденом красной звезды, медалью за отвагу, медалью за боевые отличия. И, к сожалению, он прожил очень короткую жизнь. Он погиб, когда ему было всего 32 года. Погиб уже в мирной жизни. И сегодня, мне кажется, мы восстанавливаем настоящую справедливость, когда здесь, в центре нашей Уфы, от имени всего многонационального народа, мы устанавливаем памятник его подвигу. Я сегодня хотел поблагодарить коллектив „Башнефтегеофизики“, руководителя Рустема Явдатовича Адиева за доброе сердце и за такую замечательную инициативу. Пусть память о наших героях живет вечно. Мы о них будем помнить. Мы будем помнить о героях Великой Отечественной войны, мы будем помнить о героях Афганистана, героях, которые сражались в антитеррористической борьбе в Чеченской Республике. И, конечно, мы будем помнить героев специальной военной операции. Вечная память и вечная им слава!