В Уфе в Парке Победы открыли памятник Газию Загитову

Уважаемые товарищи, дорогие друзья! Сегодня мы открываем памятник выдающемуся сыну народов Башкортостана Гази Казыхановичу Загитову. Это был удивительный человек, удивительна и история его подвига. И, конечно, мы сегодня отдаем дань уважения нашему поколению победителей. Знаете, если перевести имя Гази с арабского языка, то это имя обозначает „воин“. И он действительно был настоящим воином. Он был награжден орденами боевого красного знамени, орденом красной звезды, медалью за отвагу, медалью за боевые отличия. И, к сожалению, он прожил очень короткую жизнь. Он погиб, когда ему было всего 32 года. Погиб уже в мирной жизни. И сегодня, мне кажется, мы восстанавливаем настоящую справедливость, когда здесь, в центре нашей Уфы, от имени всего многонационального народа, мы устанавливаем памятник его подвигу. Я сегодня хотел поблагодарить коллектив „Башнефтегеофизики“, руководителя Рустема Явдатовича Адиева за доброе сердце и за такую замечательную инициативу. Пусть память о наших героях живет вечно. Мы о них будем помнить. Мы будем помнить о героях Великой Отечественной войны, мы будем помнить о героях Афганистана, героях, которые сражались в антитеррористической борьбе в Чеченской Республике. И, конечно, мы будем помнить героев специальной военной операции. Вечная память и вечная им слава!

Радий Хабиров, Глава Башкирии