Владимир Путин выступил на военном параде Победы в Москве

Сегодня, в День Победы, президент России Владимир Путин выступил с речью на Красной площади. Он обратился к ветеранам, военнослужащим, фронтовикам и героям спецоперации.
Основные тезисы из речи главы государства:
- Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи.
- Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций.
- Наши стратегические силы всегда в боеготовности, но Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.
- Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом.
- Участники спецоперации – герои, «с вами вся Россия».
- Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого из нас.