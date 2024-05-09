Росприроднадзор не обнаружил превышения ПДК в атмосфере Салавата

Руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов сообщил, что по состоянию на текущий момент после атаки БПЛА предприятия «Газпром нефтехим Салават» превышения ПДК в атмосфере городе не зафиксировано. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, сегодня в районе 13:00 дрон совершил атаку на промзону города Салавата, что повлекло за собой задымление в районе одной из установок предприятия.
В настоящее время угрозы жителям нет, проинформировал госкомитет Башкирии по ЧС. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.