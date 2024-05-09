Росприроднадзор не обнаружил превышения ПДК в атмосфере Салавата

Руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов сообщил, что по состоянию на текущий момент после атаки БПЛА предприятия «Газпром нефтехим Салават» превышения ПДК в атмосфере городе не зафиксировано. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.   

Фото №1 - Росприроднадзор не обнаружил превышения ПДК в атмосфере Салавата

На предприятии ведется производственно-экологический контроль, по итогам которого мы видим, что превышения ПДК нет. Надо отметить, что буквально некоторое время назад предприятие приняло дорожную карту по техперевооружению для улучшения экологической обстановки, работа в этом направлении идет, так что сейчас ситуация там штатная.

Роман Болотов, руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора

Напомним, сегодня в районе 13:00 дрон совершил атаку на промзону города Салавата, что повлекло за собой задымление в районе одной из установок предприятия.

В настоящее время угрозы жителям нет, проинформировал госкомитет Башкирии по ЧС. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

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