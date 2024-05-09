Росприроднадзор не обнаружил превышения ПДК в атмосфере Салавата

На предприятии ведется производственно-экологический контроль, по итогам которого мы видим, что превышения ПДК нет. Надо отметить, что буквально некоторое время назад предприятие приняло дорожную карту по техперевооружению для улучшения экологической обстановки, работа в этом направлении идет, так что сейчас ситуация там штатная.

Роман Болотов, руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора