На возложении у памятника генералу Шаймуратову в Уфе присутствовали родственники комдива

Торжественные мероприятия в Башкортостане начались с церемонии возложения цветов к памятнику генералу Шаймуратову на Советской площади в Уфе. В ней принял участие глава республики, герои России, участники специальной военной операции и члены правительства. Память защитников Отечества почтили минутой молчания.

Руководитель региона подчеркнул особую роль Дня Победы в жизни каждого жителя Башкортостана и отметил, что память о ветеранах Великой Отечественной войны всегда будет жить в сердцах людей. Традицию отмечать День Победы на площади возобновили после открытия памятника генералу Шаймуратову. На барельефах изображены сюжеты из героической истории башкирского народа – эпоса «Урал-батыр», жизни народного героя Салавата Юлаева, подвигов «северных амуров» и 112-й Башкавдивизии.