Жителей Башкирии приглашают на сплав по Нугушу

Как сообщают сотрудники национального парка «Башкирия» в социальных сетях парка, именно в начале мая река Нугуш быстрая и полноводная. Сплавы по ней сейчас весьма интересны и увлекательны для всех любителей спортивного туризма.
Во время сплава по Нугушу по одной стороне реки распростер свои объятия национальный парк «Башкирия», а по другой можно увидеть заповедник «Шульган-Таш».
Сотрудники парка предупреждают, что останавливаться на отдых либо ночевку на этих территориях можно только в специально отведенных для этих целей местах.
Фото: Национальный парк «Башкирия», Vk