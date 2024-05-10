Жителей Башкирии приглашают на сплав по Нугушу

Как сообщают сотрудники национального парка «Башкирия» в социальных сетях парка, именно в начале мая река Нугуш быстрая и полноводная. Сплавы по ней сейчас весьма интересны и увлекательны для всех любителей спортивного туризма.

Непроходимый лес сменяется отвесными скалами и пологими берегами. Река изгибается, образуя неповторимый пятилистник, увидеть часть которого можно, поднявшись на гору. представители национального парка «Башкирия»

Во время сплава по Нугушу по одной стороне реки распростер свои объятия национальный парк «Башкирия», а по другой можно увидеть заповедник «Шульган-Таш».

Сотрудники парка предупреждают, что останавливаться на отдых либо ночевку на этих территориях можно только в специально отведенных для этих целей местах.