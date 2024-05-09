Открытие памятника Гази Загитову в Уфе: как это было

Мы внимательно изучали архивы, все документы говорят о том, что его группа действительно была одной из первых, кто водрузил Знамя над рейхстагом. Мы знаем, что там несколько групп было. Поэтому сейчас мы открыли памятник. Будем и дальше двигаться по увековечению памяти героя. Вообще, несмотря на то, что уже прошло почти 80 лет с момента окончания войны, мы узнаём всё больше новых интересных фактов о героизме в том числе наших земляков.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан