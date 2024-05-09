Открытие памятника Гази Загитову в Уфе: как это было

Ещё одним монументом в уфимском парке Победы стало больше. Сегодня в торжественной обстановке там открыли памятник Гази Загитову – уроженцу Мишкинского района, который первым установил Знамя Победы на здание рейхстага в 1945 году. В церемонии принял участие Радий Хабиров. Глава республики по традиции возложил цветы к Вечному огню.
Памятник герою готов вот уже как пару дней. Он был накрыт белым полотном, чтобы сегодня, в День Победы, открыть его торжественно. Гази Загитов гордо смотрит вперед, а в руках то самое Знамя Победы, которое солдат советской армии водрузил на рейхстаг 30 апреля 1945 года.
Общая высота пятника вместе с постаментом – около 7 метров. Бронзовая фигура разместилась рядом с Республиканским Музеем Боевой Славы. Принимавший участие в церемонии Радий Хабиров отметил, что возвращение имен героев из Башкортостана – его личная история. Как и в случае с Героем России, генералом Шаймуратовым, к главе региона обращались жители, желавшие увековечить имя Загитова.
В 2021 году в селе Мишкино был открыт мемориал в память о подвиге Загитова. В его родной деревне Янагушево есть музей, но сейчас он в ветхом состоянии. Родственники образовали инициативную группу и планируют к 80-летию Победы встречать посетителей в новом здании.
От имени многонационального народа республики Радий Хабиров также возложил венок к Вечному огню, который горит у подножия памятника Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину. В память о тех, кто не вернулся с полей сражения, объявили минуту молчания.