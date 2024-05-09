В Уфе прошло праздничное шествие, посвящённое Дню Победы

Марш Победы. Главное праздничное шествие, посвящённое 9 Мая, прошло в Уфе на проспекте Октября. Посмотреть на парад приехали тысячи уфимцев. На гостевых трибунах присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, участники СВО, ветераны военной службы и правоохранительных органов. Участников парада и жителей республики поприветствовал Глава Башкортостана.

В судьбе России, мировой истории эта великая дата запечатлена на века. В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал жизнь, сражаясь за Родину, самоотверженно трудился в тылу, поднимал страну в послевоенное время. Всех, кто не дожил до наших дней. Сейчас, когда кровавые теракты уносят жизни мирных жителей, когда враг обстреливает российские города, нам вновь нужна победа! Окончательная победа над фашизмом. И мы её завоюем вместе, всем народом. Самоотверженным трудом, поддержкой воинов, их семей. Главное, чтобы наши герои вернулись домой, к своим родным и близким живыми и невредимыми.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Строевым шагом по проспекту прошли 22 парадных расчёта: военнослужащие Уфимского гарнизона, участники спецоперации, сотрудники учреждений силовых структур, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений. Впервые в параде принял участие женский расчёт Управления федеральной службы исполнения наказаний. Завершился парад прохождением колонны военной техники времён Великой Отечественной войны, в том числе легендарного танка Т-34 и современных машин Уфимского гарнизона, а также выступлением группы аэродромного комплекса малой авиации «Первушино».

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