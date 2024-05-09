В Уфе прошло праздничное шествие, посвящённое Дню Победы

В судьбе России, мировой истории эта великая дата запечатлена на века. В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал жизнь, сражаясь за Родину, самоотверженно трудился в тылу, поднимал страну в послевоенное время. Всех, кто не дожил до наших дней. Сейчас, когда кровавые теракты уносят жизни мирных жителей, когда враг обстреливает российские города, нам вновь нужна победа! Окончательная победа над фашизмом. И мы её завоюем вместе, всем народом. Самоотверженным трудом, поддержкой воинов, их семей. Главное, чтобы наши герои вернулись домой, к своим родным и близким живыми и невредимыми.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан