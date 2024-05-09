В Уфе прошло праздничное шествие, посвящённое Дню Победы

Марш Победы. Главное праздничное шествие, посвящённое 9 Мая, прошло в Уфе на проспекте Октября. Посмотреть на парад приехали тысячи уфимцев. На гостевых трибунах присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, участники СВО, ветераны военной службы и правоохранительных органов. Участников парада и жителей республики поприветствовал Глава Башкортостана.
Строевым шагом по проспекту прошли 22 парадных расчёта: военнослужащие Уфимского гарнизона, участники спецоперации, сотрудники учреждений силовых структур, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений. Впервые в параде принял участие женский расчёт Управления федеральной службы исполнения наказаний. Завершился парад прохождением колонны военной техники времён Великой Отечественной войны, в том числе легендарного танка Т-34 и современных машин Уфимского гарнизона, а также выступлением группы аэродромного комплекса малой авиации «Первушино».