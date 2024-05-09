В Уфе состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню Победы

Праздничная программа в Уфе продолжилась в концертном зале «Башкортостан». Там состоялось торжественное собрание. Радий Хабиров вручил госнаграды участникам Великой Отечественной войны и тем, кто следит за безопасностью страны.
Сегодня в государственном концертном зале «Башкортостан» собрались те, кто на своем опыте знает, как тяжело дается победа. Сегодня они получили государственные награды из рук главы республики. В приветственном слове Радий Хабиров выразил глубокую благодарность за то, что они сделали для страны и мира.
Высказался Глава Башкортостана и по поводу ситуации, случившейся сегодня в Салавате. Сегодня беспилотник совершил атаку на промзону города.
Потомки ветеранов тоже смогли на время перенестись в счастливый победный май. Со сцены прозвучали песни о войне и победе. Связывают поколения и вот такие треугольнички. В них – послание от тех, кто не дожил до этого дня, но завещал нам помнить и беречь общую Победу.