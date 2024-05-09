В Уфе состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню Победы

Праздничная программа в Уфе продолжилась в концертном зале «Башкортостан». Там состоялось торжественное собрание. Радий Хабиров вручил госнаграды участникам Великой Отечественной войны и тем, кто следит за безопасностью страны.

Сегодня в государственном концертном зале «Башкортостан» собрались те, кто на своем опыте знает, как тяжело дается победа. Сегодня они получили государственные награды из рук главы республики. В приветственном слове Радий Хабиров выразил глубокую благодарность за то, что они сделали для страны и мира.

К сожалению, с каждым годом неумолимо редеют ряды тех, кто тяжёлой ценой принёс человечеству победу над фашизмом. Около 160 фронтовиков и 7,5 тысячи тружеников тыла здравствуют сегодня в нашей республике. Сыновняя забота о ветеранах – это наш безусловный священный долг. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Высказался Глава Башкортостана и по поводу ситуации, случившейся сегодня в Салавате. Сегодня беспилотник совершил атаку на промзону города.

Буквально несколько часов назад беспилотные летательные аппараты нашего врага атаковали «Газпром нефтехим Салават». Предприятие работает в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет. Организованно сработала противодронная система круговой защиты, выставлены необходимые посты. Силовики работают на месте, и все подробности мы будем знать. Такие преступления совершаются именно 9 Мая, чтобы опорочить наш праздник. Они, видимо, не понимают силу духа нашего народа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан