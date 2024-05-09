Стали известны подробности атаки беспилотника на промзону в Салавате

Сегодня в Салавате сработала система безопасности предприятия. Беспилотник совершил атаку на промзону города. В результате происшествия задымилась одна из установок «Газпром нефтехим Салавата». По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Предприятие работает в штатном режиме. Организованно сработала круговая система защиты противодроновыми инструментами и выставлены необходимые посты, рассказал Радий Хабиров, комментируя ЧС в Салавате. Съемочная группа телеканала БСТ сейчас находится на месте событий.

Наши коллеги приехали к месту событий примерно через час. Никаких следов атаки на промзону со стороны не видно. Журналистов, разумеется, не допускают на территорию предприятия. МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия. Только по предварительной информации известно, что повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет. Жители города ничего особенного не заметили, ведут себя спокойно, многие и не заметили произошедшее.