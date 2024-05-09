Возложение и парад техники: жители Бирска отпраздновали 9 Мая

В парке Победы Бирска также прошло возложение цветов. Из Бирска и Бирского района в годы войны на фронт ушли более 20 тысяч человек. И более трети из них полегли на полях сражений.

Священнослужители после церемонии возложения провели заупокойную литию. Победе в Великой Отечественной войне – 79 лет. И боль тех событий настолько сильна, что не утихает даже спустя столько лет и поколений.