В Уфе прошла показательная тренировка по карате

В Уфе на площади имени Ленина прошла показательная тренировка, посвященная 79-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, под названием «Мы — правнуки Победы». Акция проводится с 1994 года, поэтому в этот День Победы она была юбилейной. Её провёл детский клуб традиционного карате «Цунами».
В показательном выступлении приняли участие более ста спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. Каратисты провели разминку, показали базовые упражнения. В рамках тренировки состоялись поединки, разбивание твёрдых предметов, работа с оружием и показательные сольные номера.