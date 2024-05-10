Кузнец из Башкирии восстановил военный обелиск

Кузнец из Аскинского района Эдуард Тимергалин стал настоящим воплощением движения «Атайсал». В рамках этого движения жители Башкирии помогают преображать места своей Родины.
Эдуард - кузнец в четвертом поколении. Его прадед, например, построил мечеть и медресе в деревне Ваш-Язы. Любовь к труду Эдуарду привил его отец, который с детства работал с деревом. Впервые на кузницу Эдуард попал в 2013 году. Мужчина говорит, когда впервые варил свой первый мангал, точно знал, что должно получиться в итоге.
А недавно Эдуард вместе с одноклассниками при поддержке сельской администрации восстановил обелиск «Они сражались за Родину». На этом памятнике запечатлены фамилии земляков, которые отдали свою жизнь в борьбе с фашизмом.
С началом специальной военной операции Эдуард не смог остаться в стороне. Собрал группу единомышленников из порядка 1500 человек и начал отправлять землякам гуманитарную помощь.
— В башкирском полку служит мой одноклассник, мы с ним договорились, что привезем «гуманитарку» — приборы ночного видения, прицелы и так далее. Но из-за отсутствующей связи не смогли встретиться на точке назначения. Целый день искали, я сильно расстроился, боялся подвести ребят. И вот, не доезжая до Северодонецка, мы оказались у часовни — практически единственного места здесь, где была связь. Раздается звонок: мол, я в деревне Воеводовке нахожусь, вас давно жду. Уже темнело, но я говорю полковнику, что поставленную задачу надо выполнить. Развернулись и поехали туда, в час ночи все разгрузили и передали. Считаю, этот случай — знак того, что Всевышний существует и мы должны верить ему. Аллах вознаграждает нас за добрые поступки, — отмечает Эдуард Тимергалин.
Об Эдуарде отзываются как о скромном, но при этом открытом человеке с большим сердцем. По его собственному признанию, главное в жизни — оставить что-то после себя, помогать людям делом или ценным советом, работать в удовольствие, с головой погружаясь в процесс. А материальные блага обязательно приложатся.