Кузнец из Башкирии восстановил военный обелиск

— В башкирском полку служит мой одноклассник, мы с ним договорились, что привезем «гуманитарку» — приборы ночного видения, прицелы и так далее. Но из-за отсутствующей связи не смогли встретиться на точке назначения. Целый день искали, я сильно расстроился, боялся подвести ребят. И вот, не доезжая до Северодонецка, мы оказались у часовни — практически единственного места здесь, где была связь. Раздается звонок: мол, я в деревне Воеводовке нахожусь, вас давно жду. Уже темнело, но я говорю полковнику, что поставленную задачу надо выполнить. Развернулись и поехали туда, в час ночи все разгрузили и передали. Считаю, этот случай — знак того, что Всевышний существует и мы должны верить ему. Аллах вознаграждает нас за добрые поступки, — отмечает Эдуард Тимергалин.