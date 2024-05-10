В Башкирии отремонтировали часть проблемной дороги

В Салаватском районе отремонтировали три километра проблемной дороги. С прошлого года на подъезде к селу Мурсалимкино автомобили регулярно застревали в ямах. Покрытие разрушили большегрузы, вывозящие щебень из местного карьера. Исправить ситуацию поручил глава республики Радий Хабиров.

Алексей Смольянов ежедневно развозит по домам учеников средней школы села Мурсалимкино. Задача не из простых: маршрут пролегает через разрушенную дорогу. Всё дело в большегрузах, которые долгое время бесконтрольно перевозили инертный материал из местного карьера.

Ездим до Русское Ильчикеево и до Кукшика. Ну, в Кукшике более-менее стали дороги, получше. Сейчас вот заметно, хорошо хоть, более-менее стали. Алексей Смольянов, водитель школьного автобуса

Это единственная дорога, соединяющая село с райцентром. Путь длиной в сорок километров занимает более часа. Из-за этого замедляются и логистика, и ритм жизни сельчан.

Райцентр там находится! В райцентр ездить надо, бывает, в неделю раз, два раза. Тут не одна деревня Мурсалимкино, пять деревень по этой дороге ездят. Ирек Минебаев, водитель

Ну какие-то спецтехники стоят, вроде, стараются. Лучше стало, не такие скалы, камни. Помягче стало. Идель Шайбаков, водитель

Наболевший вопрос сдвинулся с мертвой точки. На дорогу вышли рабочие и спецтехника. За несколько дней они отработали уже три километра.

Самый проблемный участок — на спуске от Башильчикеево к Мурсалимкино. В этих ямах не раз застревали машины. Около двух недель назад дорожники начали засыпать щебень.

Тема разрушенной дороги была одной из ключевых на прошедшем Трансчасе. Радий Хабиров попросил разобраться в сложившейся ситуации. По предварительным данным, деятельность недропользователя нанесла ущерб местным дорогам на сумму более 1 млрд рублей.

Проработайте тогда этот вопрос, выходите на них, чтобы они возмещали ущерб. Тогда договариваемся, что в понедельник 13-го начнет работу весовой контроль в круглосуточном режиме. Я думаю, что, когда начнет, полагаю, что к тому времени они выйдут на переговоры. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В апреле для всех видов грузового транспорта ввели запрет на проезд по участку. Некоторые компании его нарушали, чем существенно замедляли процесс. Но, по словам рабочих, в последние дни на участке заметны только грузовики, привозящие материал для ремонта.

Больше двадцати километров, считай, эту дорогу до самой Урманчино делать надо. Осенью так же подсыпали, делали, осенью еще эту дорогу начинали равнять. Сейчас уже вот май месяц. Марс Гайфуллин, машинист трактора

Ситуация на контроле и у администрации района. Там рассказывают, что указания, как её исправить, получены и приняты к исполнению.

Данный вопрос на особом контроле у главы республики. На последнем оперативном совещании было дано указание по восстановлению дорожного покрытия, и также на прошедшем транспортном часе опять же эта проблема была озвучена. И повторно были даны указания по восстановлению данной дороги. Айрат Гильмутдинов, заместитель главы администрации Салаватского района, начальник отдела строительства, жизнеобеспечения и ЖКХ