В Башкирии отремонтировали часть проблемной дороги

В Салаватском районе отремонтировали три километра проблемной дороги. С прошлого года на подъезде к селу Мурсалимкино автомобили регулярно застревали в ямах. Покрытие разрушили большегрузы, вывозящие щебень из местного карьера. Исправить ситуацию поручил глава республики Радий Хабиров.
Алексей Смольянов ежедневно развозит по домам учеников средней школы села Мурсалимкино. Задача не из простых: маршрут пролегает через разрушенную дорогу. Всё дело в большегрузах, которые долгое время бесконтрольно перевозили инертный материал из местного карьера.
Это единственная дорога, соединяющая село с райцентром. Путь длиной в сорок километров занимает более часа. Из-за этого замедляются и логистика, и ритм жизни сельчан.
Наболевший вопрос сдвинулся с мертвой точки. На дорогу вышли рабочие и спецтехника. За несколько дней они отработали уже три километра.
Самый проблемный участок — на спуске от Башильчикеево к Мурсалимкино. В этих ямах не раз застревали машины. Около двух недель назад дорожники начали засыпать щебень.
Тема разрушенной дороги была одной из ключевых на прошедшем Трансчасе. Радий Хабиров попросил разобраться в сложившейся ситуации. По предварительным данным, деятельность недропользователя нанесла ущерб местным дорогам на сумму более 1 млрд рублей.
В апреле для всех видов грузового транспорта ввели запрет на проезд по участку. Некоторые компании его нарушали, чем существенно замедляли процесс. Но, по словам рабочих, в последние дни на участке заметны только грузовики, привозящие материал для ремонта.
Ситуация на контроле и у администрации района. Там рассказывают, что указания, как её исправить, получены и приняты к исполнению.
По договорённости с Минтрансом республики компания «Шахтинский карьер», которая ведёт добычу щебня в Мурсалимкино, выделила «Башкиравтодору» 1000 тонн инертного материала для приведения в порядок самых сложных участков проезжей части. Планируют и заключить соглашение по ежегодному выделению средств на восстановление разбитых дорог. По словам Радия Хабирова, путь предстоит тяжелый. Но привести недропользователей в чувство необходимо и вполне реально.