В Башкирии в школе отремонтировали сорванную ветром крышу

В Белорецке привели в порядок школу, у которой из-за непогоды сорвало крышу. ЧП произошло 1 мая в башкирской гимназии. Кровлю сорвало над спортзалом. На некоторое время школа перешла на дистанционный формат работы, но после того, как выяснилось, что ничего не мешает процессу учебы, школьники вернулись в офлайн. Все неполадки сейчас устранены.