В Башкирии открыли обелиск, посвящённый ветеранам ВОВ

В Чекмагушевском районе открыли обелиск, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Его своими руками создали жители села Ташкалмашево. На граните высечены имена их односельчан, сражавшихся против фашистской Германии. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушел 161 житель Ташкалмашево. На родину вернулись не все.

Для Ташкалмашево подобный памятник стал первым. Поэтому на его открытие собрались все уроженцы села. Среди них — двое детей войны. Приехали и родственники ветеранов из других районов республики. Создатели обелиска почтили минутой молчания память своих предков, погибших и пропавших без вести солдат, и поблагодарили их за ясное небо над головой.