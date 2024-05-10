В Уфе привели в порядок могилы ветеранов на Сергиевском кладбище

В Уфе юристы провели уборку могил ветеранов Великой Отечественной войны на Сергиевском кладбище. Там захоронены солдаты и офицеры, умершие от тяжелых ранений в госпиталях города. В патриотической акции «Дань памяти» приняли участие сотрудники организаций, студенты и общественники.

На братском захоронении активистам предстояло привести в порядок 454 надгробья. Работа состояла из нескольких этапов: это и уборка территории, и ошкуривание могил, и обновление краски. Самым значимым для участников был процесс покраски звезд — памятных символов. Благотворительная акция организована Нотариальной палатой и Ассоциацией юристов Республики Башкортостан.