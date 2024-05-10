В Уфе определили лучшую медсестру

Награждение состоялось в преддверии приближающегося Международного дня медсестер. В этом году в профессиональном конкурсе «Лучшая медицинская сестра процедурного и прививочного кабинетов» приняли участие почти 2 тыс. человек. Из них в полуфинал вышли 26 участников.