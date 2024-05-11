В центре Уфы благоустроят тротуары улиц

Планируется провести реконструкцию тротуаров на улицах Кирова (от Ленина до Цюрупы), Цюрупы (от Кирова до Чернышевского) и Чернышевского (от Цюрупы до Ленина). В рамках проекта планируется уложить гранитную плитку, обновить газоны и создать велодорожки. Также подрядчики займутся заменой бордюров и люков инженерных коммуникаций, а также полностью обновят систему уличного освещения.