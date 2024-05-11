В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра

Региональное МЧС предупреждает о возможных опасных явлениях погоды. Днем и вечером 11 мая по всей республике ожидается ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду, как сообщили в МЧС.

Спасатели настоятельно рекомендуют быть бдительными и принять все необходимые меры предосторожности. В частности, жителям рекомендуется следить за детьми, избегать прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.