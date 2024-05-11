В Уфе для пациентов 21-й больницы ко Дню Победы организовали спектакль

В уфимской больнице № 21 сейчас проходят курс лечения два бойца СВО. Однако уже в ближайшее время они собираются вновь отправиться на передовую. К Дню Победы, к слову, в больнице для всех пациентов и медицинского персонала организовали спектакль. Там же волонтеры плели маскировочные сети, которые отправят в зону спецоперации.