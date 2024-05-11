В Башкирии открыли мемориальные доски в память о бойцах СВО

Он был верующим, всегда церковные праздники соблюдал. В Крещение всегда ездил купаться в Красноусольский. Был Богом почитаем, поэтому Господь был на его стороне хотя бы тем, что он, тяжелораненый, спасал, перевязывал раненых, действуя по-суворовски: «Сам погибай, но товарища выручай».

Владимир Сидоров, отец погибшего участника специальной военной операции