В Башкирии открыли мемориальные доски в память о бойцах СВО

В Иглинском районе увековечили память бойцов, погибших в ходе спецоперации. Мемориальные доски открыли в селе Чуваш-Кубово на стене сельской школы, где учились герои. Почтить память бойцов собрались односельчане, родственники, учителя, друзья, ветераны боевых действий в горячих точках.
Алексей Сидоров и Иван Рябов были надежными, трудолюбивыми, скромными ребятами, готовыми прийти на помощь к любому в трудную минуту. За проявленную доблесть и героизм во время проведения специальной военной операции оба земляка награждены орденами Мужества.