В Башкирии открыли мемориальные доски в память о бойцах СВО

В Иглинском районе увековечили память бойцов, погибших в ходе спецоперации. Мемориальные доски открыли в селе Чуваш-Кубово на стене сельской школы, где учились герои. Почтить память бойцов собрались односельчане, родственники, учителя, друзья, ветераны боевых действий в горячих точках.

Алексей Сидоров и Иван Рябов были надежными, трудолюбивыми, скромными ребятами, готовыми прийти на помощь к любому в трудную минуту. За проявленную доблесть и героизм во время проведения специальной военной операции оба земляка награждены орденами Мужества.

Он был верующим, всегда церковные праздники соблюдал. В Крещение всегда ездил купаться в Красноусольский. Был Богом почитаем, поэтому Господь был на его стороне хотя бы тем, что он, тяжелораненый, спасал, перевязывал раненых, действуя по-суворовски: «Сам погибай, но товарища выручай».

Владимир Сидоров, отец погибшего участника специальной военной операции
Уфимская волна
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