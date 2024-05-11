В Башкирии прошло торжественное открытие «Парт Героев»

В гимназии имени Муксинова г. Янаула прошло торжественное мероприятие — открытие «Парт Героев» ее выпускников Эдуарда Шайдуллина и Ильяса Калимуллина. Пришли почтить память погибших в ходе спецоперации представители администрации района, близкие бойцов, учителя и учащиеся школы.

Присутствовал на мероприятии и боец СВО с позывным «Гибсон», который сейчас находится в отпуске. Он рассказал школьникам и гостям, какими смелыми бойцами были Эдуард Шайдуллин и Ильяс Калимуллин. Он знал их лично. За этими партами будут сидеть ученики, отлично справляющиеся с учебой и активно участвующие в жизни школы.

Также в Янауле в школе имени Радика Гареева открыли мемориальную доску и парту героя, посвященную Станиславу Большакову. Боец погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Заместитель командира взвода парашютно-десантной роты во время штурма в Донецкой Республике получил тяжёлое ранение, как и многие бойцы, но продолжил управлять группой.