Участник СВО из Башкирии написал патриотическую песню

Участник спецоперации с позывным «Борзый» написал песню, посвященную российским военнослужащим и родной стране. Музыку и текст солдат написал сам, композицию исполняет в рэп-жанре. Военнослужащий родом из Аургазинского района в октябре 2022 года добровольцем попал на территорию проведения СВО.

Съёмочная группа БСТ ранее снимала репортаж о Юрии Барбазюке — он вернулся в краткосрочный отпуск домой и привез с собой невесту из Донецка. Солдат всегда увлекался творчеством, его отец пишет патриотичные стихотворения, а вот Юрий решил писать песни. Пользуясь случаем, боец отправил поздравления жителям республики с Днем Победы.