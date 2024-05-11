В Уфе в День Победы состоялась премьера оперы «Рубеж»

В дни празднования Великой Победы Башкирский театр оперы и балета представил премьеру оперы «Рубеж» композитора Александра Чайковского. Сюжет постановки повествует о жизни небольшого тылового поселения в период с октября по декабрь 1941 года. История, описанная в произведении, основана на реальных событиях.

Тяжелая работа ложится на плечи всех жителей, от мала до велика. У каждого персонажа оперы своя жизненная история, каждый переживает свою личную драму, но объединяет всех одно — ожидание скорейшей победы.

Это не просто музыкальное произведение, а памятник тем, кто строил рубежи мира за кулисами боевых действий. В праздничные дни эта опера прозвучит как голос истории, который несет на себе тяжесть подвига тружеников тыла, помогавших защищать Родину. Произведение по сей день еще не ставилось в профессиональном театре. Поэтому в этот праздник зрителям удалось впервые увидеть и окунуться в те времена, которые пережили их предки.