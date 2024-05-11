В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по боевому единоборству сётокан

В Уфе провели чемпионат и первенство Башкортостана по восточному боевому единоборству сётокан. В нем приняли участие около трехсот спортсменов. Конкуренцию представителям республики составили гости из Удмуртии и Челябинской области.

Каратисты выступали в разных дисциплинах: по одному и друг против друга. Масштабный турнир стал отборочным на первенство страны, которое состоится в конце мая в Московской области.

По итогам турнира тренеры сборной Башкортостана определили состав команды. Она формировалась на протяжении всего сезона, но определяющими стали результаты прошедшего чемпионата республики.