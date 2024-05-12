В СНТ под Уфой сгорели несколько садовых строений

Накануне под Уфой огонь охватил пять строений на садовых участках СНТ «Ручеек». Пожар быстро распространялся на соседние дома из-за шквалистого ветра.
На месте тушения возгорания работали 24 огнеборца и 7 единиц техники. По информации пресс-службы управления МЧС по Башкирии, огонь существенно повредил пять садовых домов и беседку.
Пожар ликвидировали в течение полутора часов. Пострадавших нет. По предварительной версии, возгорание могло произойти по причине неисправного электрооборудования в результате короткого замыкания.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: главное управление МЧС по Республике Башкортостан