В СНТ под Уфой сгорели несколько садовых строений

Накануне под Уфой огонь охватил пять строений на садовых участках СНТ «Ручеек». Пожар быстро распространялся на соседние дома из-за шквалистого ветра.

На месте тушения возгорания работали 24 огнеборца и 7 единиц техники. По информации пресс-службы управления МЧС по Башкирии, огонь существенно повредил пять садовых домов и беседку.

Пожар ликвидировали в течение полутора часов. Пострадавших нет. По предварительной версии, возгорание могло произойти по причине неисправного электрооборудования в результате короткого замыкания.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.