В Уфе на пальце маленькой девочки застряло металлическое «украшение»

Накануне в Уфе за помощью спасателей обратилась бабушка трехлетней девочки. Подробности нам рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты города.
Как выяснилось, малышка нашла дома изделие из металла в виде кольца и надела его на мизинец. Однако снять его не получалось ни у ребенка, ни у бабушки. Пальчик стал отекать, после чего было решено вызвать спасателей.
«Украшение» благополучно сняли с помощью гравера и слесарного инструмента. Помощь медиков девочке не понадобилась.
Фото: УГЗ г.Уфы