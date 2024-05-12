Праздничный парад и новый памятник: как в Уфе отметили День Победы

Главный праздник страны. В республике прошли традиционные мероприятия, посвященные 79-летию со Дня Победы советских солдат над фашистской Германией. В Уфе в этот день открылся новый памятник нашему земляку Гази Загитову – герою, первому водрузившему 30 апреля 1945 года Знамя Победы на здание рейхстага. В этом году было принято решение отказаться от салюта и шествия «Бессмертный полк». А вот праздничный парад по центральной улице столицы состоялся. Больше полутора тысяч человек отдали честь ветеранам и труженикам тыла. Одна из расчетных коробок состояла из участников спецоперации, бойцов мотострелкового полка «Башкортостан». Хроники Дня Победы – в нашем сюжете.

Несколько дней готовый памятник прятали под белым полотном. Семиметровый обелиск в парке Победы – дань памяти Гази Загитову. Уроженец Мишкинского района прославился своим героизмом на всю страну. Гордый взгляд вперед, Красное знамя в руках. Именно Гази Загитов первым водрузил его на здание рейхстага – символ безоговорочной победы советской армии в Великой Отечественной войне.

Долгое время о подвиге Загитова не знали. Сам он был человеком скромным, лишь говорил родным: «Вы обо мне еще услышите». Принявший участие в церемонии Радий Хабиров отметил, что возвращение имен героев-земляков – его личная история.

По традиции возложили венок к Вечному огню – еще один символ Победы есть, пожалуй, в каждом городе страны. В уфимском парке Победы он никогда не гаснет у подножия памятника Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.

Еще один памятник герою генералу Шаймуратову на Советской площади – место тоже особенное. Сам комдив уходил с этого места на фронт. Отсюда провожали и военнослужащих на спецоперацию. Минута молчания и цветы – дань памяти всем сложившим головы, воюя за Родину.

День Победы для многих уфимцев – главный семейный праздник. Почти в каждом доме жил или живет свой герой той кровопролитной войны. Совсем юные жители города до конца, возможно, и не понимают значение праздника, однако любовь к Родине начинается с таких памятных событий.

Среди почетных гостей праздника – участники войны и ее свидетели. Воспоминания о годах минувшего лихолетья свежи в памяти даже спустя десятилетия.

Слова благодарности героям Великой Отечественной и нынешним защитникам Родины выразил глава республики. Радий Хабиров отметил, что, как и в годы войны, Башкортостан вносит огромный вклад в общую победу над вновь поднявшим голову фашизмом.

Парад принимал военный комиссар республики Михаил Блажевич. В церемонии участвовали 22 расчета, это более полутора тысяч человек. Среди первых – коробка бойцов мотострелкового полка «Башкортостан», которые приехали домой в краткосрочный отпуск. В зоне СВО они идут по тому же пути, что и их отцы и деды.

А такой праздничную площадь увидели пилоты малой авиации и спасательных вертолётов. Авиапарад уже несколько лет является неотъемлемой частью торжества на Горсовете. И данью памяти героям всех времен.

Габдрауфу Гарееву 98 лет. Война пришла, когда ему было всего 15. Сначала на фронт ушел отец, потом брат, а после и он сам. Водитель-механик легендарного советского танка Т-34 в 2019 году вновь проехался на бронемашине. Это была его давняя мечта. Как и участие в параде в Москве, которую он исполнил в прошлом году. А уже в это 9 Мая Габрауф Гареев на сцене концертного зала получил из рук главы республики орден генерала Шаймуратова. Ветерану аплодировали стоя.

Те, кто на своем опыте знает, как тяжело дается победа, собрались в государственном концертном зале «Башкортостан». В своём приветственном слове Радий Хабиров выразил глубокую благодарность за то, что они сделали для страны и мира.