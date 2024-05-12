Госнаграды и гумпомощь: бойцов СВО из Башкирии поздравили с Днём Победы

Потомки победителей сейчас вновь борются с неонацизмом на Донбассе. День Победы военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан» отметили на боевых позициях. Поздравить с праздником своих земляков в зону СВО приехал председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв, который вручил государственные награды отличившимся бойцам. Спикер регионального парламента возглавил колонну с гуманитарной помощью, а в городе Красный Луч встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Гостей из Башкортостана здесь всегда ждут с особым трепетом. В этот раз к ветеранам Великой Отечественной войны приехала делегация регионального парламента. В городе Красный Луч проживает много тех, кто защищал родную землю от фашизма 80 лет назад и провел детство, прячась от бомбежек врага. В честь Дня Победы для них приготовили подарки.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев также встретился с военнослужащими мотострелкового полка «Башкортостан». Повод – торжественный. Он вручил отличившимся бойцам высокие награды республики.

Председатель республиканского парламента приехал к месту дислокации воинов из Башкортостана с гуманитарным грузом. Всё по заказам самих бойцов и самое необходимое. Солдаты говорят, что важна не только материальная, но и духовная поддержка.

Но в боевых буднях перерыва на праздник нет. Бойцы выполняют поставленные задачи. В том числе и танкисты полка «Башкортостан». Бой в лесу имеет свои особенности. Бить прямой наводкой здесь не получится. Экипаж отрабатывает по полученным координатам. Огневые позиции выбирают тщательно. Чтобы несколько минут обстреливать цели противника, иногда приходится целый день готовить огневые точки, говорят бойцы.

Координировать работу помогают операторы БПЛА. Каждое обновление данных тут же обрабатывается, и ставятся новые задачи. Командир танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным «Искандер» на месте уже сам лично управляет боем.

Периодически проводим обстрелы противника по решению командира полка. Отстреляли. Противник начал нас нащупывать. Мы сразу определяем: как только начинают нас искать, значит, мы очень удачно отстреляли. позывной «Искандер», командир танкового батальона имени С. Зорина мотострелкового полка «Башкортостан»