В Башкирии ремонтируют дорогу, разбитую большегрузами

Дорогу до Мурсалимкино в Салаватском районе республики приводят в порядок. Уже отремонтировано три километра проезжей части. Напомним, ситуация с подъездом к селу пару недель назад была просто критичной. Большегрузы, вывозящие щебень из местного карьера, превратили дорогу в полосу препятствий. Разобраться с недропользователем и исправить ситуацию тогда поручил глава республики.

Эти кадры были сняты на подъезде к селу Мурсалимкино со стороны Малояза еще в конце апреля. Огромный самосвал, гружённый щебнем, погряз по самые мосты. От дороги Малояз – Верхние Киги до Мурсалимкино примерно 22 километра. Сразу после перекрестка даже висит знак «Проезд запрещен для большегрузов». Наша съемочная группа проехала дальше и проверила, насколько это ограничение соблюдается. Тогда мы убедились, что знак, который называют еще кирпич для большегрузов, никакой помехи не представляет. Не останавливало многотонники и введённое в Башкортостане с 1 по 30 апреля временное ограничение движения для большегрузов. В итоге дорогу до Мурсалимкино разбили настолько, что в ямах тонули даже сами перевозчики щебня.

Те дни с ужасом вспоминает и водитель школьного автобуса Алексей Смольянов. По этой дороге он развозит детей от средней школы села Мурсалимкино до соседних деревень домой, а также в обратном направлении уже на учебу.

Ездим до Русское Ильчикеево и до Кукшика. Ну, в Кукшике более-менее стали дороги, получше. Сейчас вот заметно, хорошо, хоть более-менее стали. Алексей Смольянов, водитель школьного автобуса

Это единственная дорога, соединяющая село с райцентром. Путь длиной в 40 километров занимает более часа. Из-за этого замедляются и логистика, и ритм жизни сельчан.

Райцентр там находится. В райцентр ездить надо, бывает, в неделю раз, два раза. Тут не одна деревня Мурсалимкино, пять деревень по этой дороге ездят. Ирек Минебаев, водитель

Какие-то спецтехники стоят, вроде, стараются. Лучше стало, не такие скалы, камни. Помягче стало. Идель Шайбаков, водитель

Наболевший вопрос наконец сдвинулся с мертвой точки. На дорогу вышли рабочие и спецтехника. За несколько дней в порядок привели три километра проезжей части.

Больше двадцати километров, считай, эту дорогу до самой Урманчино делать надо. Осенью так же подсыпали, делали, осенью еще эту дорогу начинали равнять. Сейчас уже вот май. Марс Гайфуллин, машинист трактора

Тема разрушенной дороги до Мурсалимкино была одной из ключевых на недавнем «Трансчасе». Радий Хабиров попросил разобраться в сложившейся ситуации. По предварительным данным, деятельность недропользователя нанесла ущерб местным дорогам на сумму более 1 миллиарда рублей.

Проработайте тогда этот вопрос, выходите на них, чтобы они возмещали ущерб. Тогда договариваемся, что в понедельник 13-го начнет работу весовой контроль в круглосуточном режиме. Я думаю, что, когда начнет, полагаю, что к тому времени они выйдут на переговоры. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По договорённости с Минтрансом республики, компания «Шахтинский карьер», которая ведет добычу щебня в Мурсалимкино, выделила «Башкиравтодору» 1000 тонн инертного материала для приведения в порядок самых сложных участков проезжей части. В дальнейшем планируется, что недропользователь заключит соглашение по ежегодному выделению средств на восстановление разбитых дорог

Данный вопрос на особом контроле у главы республики. На последнем оперативном совещании было дано указание по восстановлению дорожного покрытия, и также на прошедшем «Транспортном часе» опять же эта проблема была озвучена. И повторно были даны указания по восстановлению данной дороги. Айрат Гильмутдинов, заместитель главы администрации Салаватского района, начальник отдела строительства, жизнеобеспечения и ЖКХ