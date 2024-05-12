В Башкирии ремонтируют дорогу, разбитую большегрузами

Дорогу до Мурсалимкино в Салаватском районе республики приводят в порядок. Уже отремонтировано три километра проезжей части. Напомним, ситуация с подъездом к селу пару недель назад была просто критичной. Большегрузы, вывозящие щебень из местного карьера, превратили дорогу в полосу препятствий. Разобраться с недропользователем и исправить ситуацию тогда поручил глава республики.
Эти кадры были сняты на подъезде к селу Мурсалимкино со стороны Малояза еще в конце апреля. Огромный самосвал, гружённый щебнем, погряз по самые мосты. От дороги Малояз – Верхние Киги до Мурсалимкино примерно 22 километра. Сразу после перекрестка даже висит знак «Проезд запрещен для большегрузов». Наша съемочная группа проехала дальше и проверила, насколько это ограничение соблюдается. Тогда мы убедились, что знак, который называют еще кирпич для большегрузов, никакой помехи не представляет. Не останавливало многотонники и введённое в Башкортостане с 1 по 30 апреля временное ограничение движения для большегрузов. В итоге дорогу до Мурсалимкино разбили настолько, что в ямах тонули даже сами перевозчики щебня.
Те дни с ужасом вспоминает и водитель школьного автобуса Алексей Смольянов. По этой дороге он развозит детей от средней школы села Мурсалимкино до соседних деревень домой, а также в обратном направлении уже на учебу.
Это единственная дорога, соединяющая село с райцентром. Путь длиной в 40 километров занимает более часа. Из-за этого замедляются и логистика, и ритм жизни сельчан.
Наболевший вопрос наконец сдвинулся с мертвой точки. На дорогу вышли рабочие и спецтехника. За несколько дней в порядок привели три километра проезжей части.
Тема разрушенной дороги до Мурсалимкино была одной из ключевых на недавнем «Трансчасе». Радий Хабиров попросил разобраться в сложившейся ситуации. По предварительным данным, деятельность недропользователя нанесла ущерб местным дорогам на сумму более 1 миллиарда рублей.
По договорённости с Минтрансом республики, компания «Шахтинский карьер», которая ведет добычу щебня в Мурсалимкино, выделила «Башкиравтодору» 1000 тонн инертного материала для приведения в порядок самых сложных участков проезжей части. В дальнейшем планируется, что недропользователь заключит соглашение по ежегодному выделению средств на восстановление разбитых дорог
Из 13 пунктов весового контроля в республике работают только два. Еще семь пока действуют в тестовом режиме. Это данные из доклада контрольного управления главы, которые озвучили на оперативном совещании правительства региона. Получается, дорожный фонд региона не пополняется, а большегрузы продолжают безнаказанно разбивать дороги. К 19 мая Радий Хабиров поставил задачу ввести в работу все посты контроля.