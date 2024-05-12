Палеонтолог рассказал об уникальных находках, обнаруженных в башкирских шиханах

Уникальные свидетели глобальных изменений. Так о башкирских шиханах говорят учёные. В республику с 2015 года приезжают в экспедиции московские палеонтологи. Они считают, что шиханы могут дать ответы на вопросы, которые мучают специалистов со всего мира. С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук пообщалась корреспондент телеканала БСТ.

Примерно 290 миллионов лет назад шиханы еще находились на дне моря. Всё это рифы, но не коралловые, как иногда их называют, а куда более древние образования, отмечает палеонтолог Алексей Мазаев. Почти 10 лет назад учёный впервые приехал увидеть шиханы. С тех пор это ежегодная экспедиция.

Шиханы – свидетели катастрофических землетрясений и хранители деталей крупнейшей перестройки биосферы планеты. Они формировались 10 миллионов лет. После того как рифы перестали расти, произошло одно из крупнейших вымираний на планете. Поэтому к шиханам приковано внимание геологов со всего мира. Во времена, когда они ещё были рифами, их населяли различные живые организмы. В разрезе Шахтау Алексей Мазаев с коллегами нашли множество брахиопод, моллюсков, остракод.

Собрана уникальная коллекция. Были обнаружены реликтовые формы, которые считались вымершими задолго до формирования этих рифов. Но их нахождение опровергает устоявшееся мнение.