В Башкирии в этом году на ремонт «фонящих» дорог потратят 3,44 млрд рублей

В Башкирии в рамках республиканской программы на ремонт «фонящих» дорог направят 3,44 млрд рублей.

Из этой суммы 540 млн рублей предназначены для восстановления подъездных дорог к населенным пунктам, 150 млн рублей – для ремонта подъездных путей к СНТ. Кроме того, 400 млн рублей получат северо-восточные районы региона. В их числе – Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Кигинский и другие.

Еще 2 млрд 350 млн рублей будут освоены в рамках ремонта и капитального ремонта автодорог регионального и местного значения. Их общая протяженность составит 114 км.