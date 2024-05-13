Повреждения посевов и кадровые перестановки: Глава Башкирии провел оперативное совещание

Холодный май. Заморозки в Башкортостане повредили 13 тысяч гектаров посевов. Об этом на оперативном совещании в правительстве, которое провёл Радий Хабиров, сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Пострадали в основном многолетние травы и ранние яровые культуры. Обследования посевов продолжаются, как и весенне-полевые работы.

На сегодняшний день аграрии выполнили план на 43 процента. Также Главе Башкортостана доложили об итогах развития особой экономической зоны «Алга», готовности к проведению международной книжной ярмарки «Китап-Байрам», работе «поездов здоровья». Произошли и кадровые перестановки. Указом руководителя региона глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко возглавит республиканское Министерство туризма и предпринимательства. Радий Хабиров также прокомментировал и новые назначения в российском Правительстве.

Самые важные кадровые назначения произвёл Президент нашей страны. Вы все видите уже структуру Правительства РФ. Я хотел бы сказать своё мнение. Мы очень хорошо работали, и я всегда говорил самые высокие слова одобрения деятельности Михаила Мишустина. Нам работалось конструктивно. Всё было очень прагматично. Нам для работы как раз нужен здоровый прагматизм и рациональное решение. Что и было продемонстрировано Правительством предыдущего состава. В этом составе вы видите, что основной костяк сохранился. Появились четыре губернатора на должностях министров. Это тоже хороший показатель, что губернаторский корпус действительно формирует в своих рядах успешных руководителей федерального уровня. Всех их мы знаем. Со всеми мы работаем. Поэтому полагаю, что здесь будет налажена соответствующая работа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На оперативном совещании Глава Башкортостана дал поручение министру природопользования и экологии Ниязу Фазылову проверить состояние гидротехнических сооружений. Объем весеннего половодья в бассейне реки Белой был близок к средним многолетним значениям, а в бассейне реки Урал превышал их. Благодаря оперативному реагированию в Зауралье удалось избежать чрезвычайных ситуаций. В повестке дня также стоял вопрос строительства и ремонта автомобильных дорог. Новые подъездные пути с федеральной трассы Р-240 «Уфа – Оренбург» проложат в город Ишимбай. А строительством «фонящей» дороги «Сибай – Акъяр» Радий Хабиров остался крайне недоволен и поручил исправить ситуацию.

Мы даем деньги. Заставляйте делать работу нормально! Некачественно выполненные работы возьмите на контроль. Вот тех, кто делал эти дороги – чисто демонстративно наказать, заставить переделать и штрафовать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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