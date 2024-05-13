Повреждения посевов и кадровые перестановки: Глава Башкирии провел оперативное совещание

Самые важные кадровые назначения произвёл Президент нашей страны. Вы все видите уже структуру Правительства РФ. Я хотел бы сказать своё мнение. Мы очень хорошо работали, и я всегда говорил самые высокие слова одобрения деятельности Михаила Мишустина. Нам работалось конструктивно. Всё было очень прагматично. Нам для работы как раз нужен здоровый прагматизм и рациональное решение. Что и было продемонстрировано Правительством предыдущего состава. В этом составе вы видите, что основной костяк сохранился. Появились четыре губернатора на должностях министров. Это тоже хороший показатель, что губернаторский корпус действительно формирует в своих рядах успешных руководителей федерального уровня. Всех их мы знаем. Со всеми мы работаем. Поэтому полагаю, что здесь будет налажена соответствующая работа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан