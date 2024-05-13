Повреждения посевов и кадровые перестановки: Глава Башкирии провел оперативное совещание

Холодный май. Заморозки в Башкортостане повредили 13 тысяч гектаров посевов. Об этом на оперативном совещании в правительстве, которое провёл Радий Хабиров, сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Пострадали в основном многолетние травы и ранние яровые культуры. Обследования посевов продолжаются, как и весенне-полевые работы.
На сегодняшний день аграрии выполнили план на 43 процента. Также Главе Башкортостана доложили об итогах развития особой экономической зоны «Алга», готовности к проведению международной книжной ярмарки «Китап-Байрам», работе «поездов здоровья». Произошли и кадровые перестановки. Указом руководителя региона глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко возглавит республиканское Министерство туризма и предпринимательства. Радий Хабиров также прокомментировал и новые назначения в российском Правительстве.
На оперативном совещании Глава Башкортостана дал поручение министру природопользования и экологии Ниязу Фазылову проверить состояние гидротехнических сооружений. Объем весеннего половодья в бассейне реки Белой был близок к средним многолетним значениям, а в бассейне реки Урал превышал их. Благодаря оперативному реагированию в Зауралье удалось избежать чрезвычайных ситуаций. В повестке дня также стоял вопрос строительства и ремонта автомобильных дорог. Новые подъездные пути с федеральной трассы Р-240 «Уфа – Оренбург» проложат в город Ишимбай. А строительством «фонящей» дороги «Сибай – Акъяр» Радий Хабиров остался крайне недоволен и поручил исправить ситуацию.