Парламентарии ЛНР и Башкирии подписали соглашение о сотрудничестве

В Луганске парламентарии местного народного совета и Госсобрания Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 10-летию Луганской Народной Республики. Председатель местного парламента Денис Мирошниченко поблагодарил гостей за то, что они посетили регион в такой знаменательный день, за поддержку в области межпарламентского взаимодействия. У Башкортостана есть опыт сотрудничества с Республикой Крым.
Десятилетие со дня образования Луганской Народной Республики – знаковая дата для каждого жителя региона, которая символизирует воссоединение со своей исторической Родиной. И на этом пути было немало потерь. Общественниками возложили цветы к мемориалу «Незаживающая рана Донбасса», где покоятся около 400 мирных людей и военнослужащих, павших в борьбе за свободу и независимость республики. Уже после церемонии от имени Главы Башкортостана Константин Толкачев вручил статуэтки Минигали Шаймуратова главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику.