Парламентарии ЛНР и Башкирии подписали соглашение о сотрудничестве

Десятилетие со дня образования Луганской Народной Республики – знаковая дата для каждого жителя региона, которая символизирует воссоединение со своей исторической Родиной. И на этом пути было немало потерь. Общественниками возложили цветы к мемориалу «Незаживающая рана Донбасса», где покоятся около 400 мирных людей и военнослужащих, павших в борьбе за свободу и независимость республики. Уже после церемонии от имени Главы Башкортостана Константин Толкачев вручил статуэтки Минигали Шаймуратова главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику.