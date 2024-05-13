В Уфе открылась выставка скульптур культовых личностей мировой истории

Герои былых времен. В Уфе в Национальной библиотеке республики открылась выставка скульптур, посвященная культовым фигурам различных стран мира. Среди них не только участники башкирских освободительных движений, но и, например, вожди индейских племен, такие как Понтиак или борец за права чернокожих Нельсон Мандела.

География обширна: среди экспонатов – образы представителей Индии, Чехии, политические деятели Советского Союза. Автор работ – Рафаил Зинуров, писатель, скульптор, а также видный государственный и общественный деятель. Экс-сенатор, юрист по образованию, при этом творчество для него – хобби.