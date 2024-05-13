В Уфе открылась выставка «Боевой дозор»

В Музее истории города Уфы развернулась выставка под названием «Боевой дозор». Её автор — художник Нина Сайкина. Работы выполнены на мотивы частушек времен Великой Отечественной войны. Экспозиция открывается ежегодно с 2017 года в преддверии Дня Победы.

Для Нины Сайкиной это личный праздник: её отец — участник Великой Отечественной войны. Рисунки выполнены акварелью, цветной тушью и гелевыми ручками. На работах или под ними написана частушка, на тему которой выполнено изображение. В Музее города Уфы выставка будет открыта ещё месяц.