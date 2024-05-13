Башкирский ансамбль имени Гаскарова представил премьеру «Во имя жизни»

Владение оружием, рукопашная схватка, действия на поле боя — всему этому танцоры научились у военных. Ансамбль имени Гаскарова представил театрально-хореографическую постановку «Во имя жизни». Это первый танец не только в Башкортостане, но и во всей России, посвященный спецоперации. Его поставили директор ансамбля Назир Байзигитов и приглашенный режиссер Константин Диденко. По словам гаскаровцев, постановка их особенно тронула, потому что она рассказывает о событиях, которые происходят сейчас.

Плетение маскировочных сетей как символ новой реальности. Кому-то из артистов и не нужно играть роль. Регина Кабирова пережила потерю близкого человека.

Прямо танцуя, мы старались показать, как тяжело и как больно находиться в этой ситуации. Даже не могу передать словами, когда танцую, у меня прям слезы наворачиваются, потому что это безумно больно — чувствовать всё это. Регина Кабирова, заслуженная артистка Республики Башкортостан

Хабир Аралбаев как будто прочувствовал все эмоции ушедшего на спецоперацию брата, который не мог поступить иначе. Смелость и отважность этого поступка артист воплотил на сцене в танце.

У каждого из нашего ансамбля кто-то находится на СВО, поэтому все переживают, все через себя пропускали номер. Девушки у нас во время танца даже плакали. Хабир Аралбаев, заслуженный артист Республики Башкортостан

Гаскаровцам близка военная тематика, в их репертуаре есть «Северные амуры» о героях Отечественной войны 1812 года, «Шаймуратов-генерал». Не могли остаться безучастными и сейчас. Живые свидетели спецоперации — мы сами, рассказывает директор ансамбля. Назир Байзигитов побывал на передовой в прошлом году. Лично общается с бойцами, поддерживает, помогает. Всё это отразилось в постановке.

Просто придумать даже невозможно, это нужно, как Файзи Гаскаров в своё время ездил по всем районам в составе экспедиции и собирал информацию. Я сейчас его понимаю, потому что брать музыку, использовать рисунки, в костюмах во всём, нужно брать именно с народа. И здесь то же самое, если военный, значит, ты должен с военным поработать. Посмотреть, какие они в жизни. Назир Байзигитов, директор государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова Республики Башкортостан.

В постановке переплетаются мужское и женское начало, к примеру, воинственность и мелодичность прослеживаются в музыке.

Старался придерживаться вот этого лейтмотива. В женском кусочке и в мужской части старался придерживаться. Только в разных формах. Где-то это лирика, где-то динамично. Раиль Мурсалимов, руководитель оркестра государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова Республики Башкортостан

Есть противопоставление и в костюмах — настоящая форма бойца и специально сшитые платья для девушек голубого цвета, как символа мирной жизни. Такие образы воплотила костюмер Наталья Степанова.

Было много разговоров по постановке этого танца. Что хотели постановщики передать зрителю своим танцем? У меня родился такой образ: женственный, нежный, и я думаю, вот эти ангелы-хранители, как хотелось передать, они получились. Наталья Степанова, художник по костюмам