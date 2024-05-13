Башкирский ансамбль имени Гаскарова представил премьеру «Во имя жизни»

Владение оружием, рукопашная схватка, действия на поле боя — всему этому танцоры научились у военных. Ансамбль имени Гаскарова представил театрально-хореографическую постановку «Во имя жизни». Это первый танец не только в Башкортостане, но и во всей России, посвященный спецоперации. Его поставили директор ансамбля Назир Байзигитов и приглашенный режиссер Константин Диденко. По словам гаскаровцев, постановка их особенно тронула, потому что она рассказывает о событиях, которые происходят сейчас.
Плетение маскировочных сетей как символ новой реальности. Кому-то из артистов и не нужно играть роль. Регина Кабирова пережила потерю близкого человека.
Хабир Аралбаев как будто прочувствовал все эмоции ушедшего на спецоперацию брата, который не мог поступить иначе. Смелость и отважность этого поступка артист воплотил на сцене в танце.
Гаскаровцам близка военная тематика, в их репертуаре есть «Северные амуры» о героях Отечественной войны 1812 года, «Шаймуратов-генерал». Не могли остаться безучастными и сейчас. Живые свидетели спецоперации — мы сами, рассказывает директор ансамбля. Назир Байзигитов побывал на передовой в прошлом году. Лично общается с бойцами, поддерживает, помогает. Всё это отразилось в постановке.
В постановке переплетаются мужское и женское начало, к примеру, воинственность и мелодичность прослеживаются в музыке.
Есть противопоставление и в костюмах — настоящая форма бойца и специально сшитые платья для девушек голубого цвета, как символа мирной жизни. Такие образы воплотила костюмер Наталья Степанова.
Женщины, создавшие прочный тыл, и мужчины на защите страны. Танец «Во имя жизни», поставленный с использованием современной хореографии, впервые представили в День Победы на сцене ГКЗ «Башкортостан». С сентября ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова включит это произведение в свой основной концертный репертуар.