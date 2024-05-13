В Уфе подвели итоги первого сезона Башкирской шахматной лиги

Уфимские шахматисты — триумфаторы первого сезона Башкирской шахматной лиги. В столице республики подвели итоги турнира, который длился 9 месяцев. Выявляли лучшего башкирские клубы и спортшколы из разных городов и районов региона. Проводили как домашние встречи, так и гостевые — то есть ребята успели совершить вояж по республике. А заключительный девятый тур прошел в уфимском Конгресс-холле, там, где в феврале состоялся мужской этап Кубка России.

Интрига не то что до последнего тура, до последних минут. Вот такой накал борьбы в Башкирской шахматной лиге. Проект уникальный, такого нет ни в одном регионе страны. На протяжении девяти месяцев команды из Уфы, Благовещенска, Учалов, Октябрьского, Стерлитамака, Туймазов и Гафурийского района выясняли, кто же лучший.

Для одних это были первые соревнования в жизни, для других — обычные состязания, потому как за спиной опыт выступления на российских и международных стартах. Лейла Табермакова к концу лиги стала мастером ФИДЕ, для других участников сыграть с ней уже само по себе прорыв.

Впервые в этом году за ходом мероприятия можно наблюдать в онлайн-формате. Это дало возможность не только родителям, но и всем участникам Башкирской шахматной лиги увидеть, как идет игра, какие ошибки допускаются, чтобы избежать их в дальнейшем.