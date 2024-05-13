Башкирские пловцы выполнили норматив на участие в Паралимпийских играх

Башкирские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата выполнили норматив на участие в Паралимпийских играх. Андрей Николаев, Богдан Мозговой и Аделина Разетдинова успешно выступили на чемпионате Европы по плаванию в Португалии. Участие в этих стартах стало обязательным критерием отбора на Игры в Париже.

Ильнур Гарипов устремился ко вторым своим Паралимпийским играм. Но для этого башкирскому пловцу ещё предстоит проделать большую работу. Чтобы отобраться на главный спортивный старт года в Париж, ему и Артуру Сайфутдинову из Стерлитамака ещё нужно заработать баллы и выполнить минимальный квалификационный стандарт на отборочных стартах. Один из них — чемпионат Европы в Португалии. Лучшим результатом обоих башкирских пловцов стало 4-е место на стометровке баттерфляем и брассом.

Кроме представителей спорта слепых, в Португалии выступили и башкирские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего на международное соревнование отправились пять спортсменов. Добирались до места соревнований с тремя пересадками. У Андрея Николаева из Салавата серебряная и бронзовая награды, у Богдана Мозгового — три бронзовые медали.

Сложности добавляло и то, что в последний раз российские пловцы выступали на чемпионате Европы три года назад. Аделина Разетдинова стала пятой на стометровке брассом, но и этого результата ей хватило, чтобы выполнить норматив на участие в Паралимпийских играх. Помог настрой.

Ещё раньше башкирские пловцы выступили на чемпионате России на короткой воде в Краснодаре. Там представители республики установили два рекорда России. Там же впервые в истории этого вида спорта сборная Башкортостана завоевала второе общекомандное место.