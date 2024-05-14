В Башкирии прошел футбольный турнир «Кубок Победы»

В селе Рощинский состоялся третий ежегодный футбольный турнир «Кубок Победы». Соревнования собрали 17 сельских команд среди ребят 2015-2018 годов рождения. В первой группе свои призы разыграли команды, которые уже имеют опыт выступлений на первенствах республики и на международном уровне.
Сильнейшими стали футболисты-хозяева поля. Во второй группе золото завоевал коллектив из Стерлитамака, в третьей – филиал «Сода», а победителями турнира среди самых младших стали футболисты из села Киргиз-Мияки. В общей сложности турнир собрал 180 детей.