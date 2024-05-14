Футболисты «Уфы-2007» сразились с «Трудовыми резервами» в рамках ЮФЛ

Команда школы футбольного клуба «Уфа» 2007 года рождения продолжает свой путь в одном из самых представительных юношеских турниров России – ЮФЛ. Накануне уфимцы провели первую домашнюю игру туров. Гостями стала команда из Казани «Трудовые резервы».

Изначально уфимцы показали атакующий футбол, но в конце первого тайма гости вырвались вперед. Во второй 45-минутке команда из Казани закрепила свое преимущество. Итоговый счет в мачте – 0:2. Следующую игру уфимцы проведут 19 мая на домашнем поле против коллектива из Челябинска.