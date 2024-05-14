В Башкирии по кусочкам собрали позвонок мужчине, упавшему с высоты

Врачи Салавата спасли жизнь мужчины, который выпал из окна. Горожанин упал с высоты четвёртого этажа в нетрезвом состоянии.
При госпитализации у пациента выявили боли в поясничной области, снижение движения в левой ноге и нарушение мочеиспускания. Компьютерная томография показала взрывной перелом тела L3 позвонка со сдавлением невральных структур.
Врачи провели экстренную операцию, которая длилась 1,5 часа. Был выполнен задний корригирующий транспедикулярный спондилодез с декомпрессией позвоночного канала. На следующий день после операции мужчина смог встать, а на седьмые сутки его выписали из больницы.