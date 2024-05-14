В Башкирии по кусочкам собрали позвонок мужчине, упавшему с высоты

Врачи провели экстренную операцию, которая длилась 1,5 часа. Был выполнен задний корригирующий транспедикулярный спондилодез с декомпрессией позвоночного канала. На следующий день после операции мужчина смог встать, а на седьмые сутки его выписали из больницы.