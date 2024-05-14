В БГПУ прошел круглый стол, посвященный полилингвальному образованию

В Башкирском педуниверситете прошел круглый стол «Научно-методическое сопровождение педагогов в полилингвальной среде». Его участниками стали представители Минпросвещения России, регионального Минобра, учителя полилингвальных школ Башкортостана и других регионов страны.
Были представлены успешные практики работы в направлении. Башкирский вуз занимается созданием единой модели обучения. Там актуальны вопросы разработки новых дидактических методик преподавания родного языка в образовательных учреждениях.