В Уфе завершился фестиваль-конкурс «Семейный очаг»

В Уфе завершился республиканский фестиваль-конкурс семейных культур и традиций «Семейный очаг». Он собрал 15 участников со всех концов Башкортостана.

Жюри оценивало выступления в шести номинациях: национальный костюм, творческая семья, народный танец, национальный обряд, вокал, инструментальное исполнение. Каждая семья на сцене концертного зала «Башкортостан» старалась представить всё многообразие и богатство своего народа.