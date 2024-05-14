Спортсмены из Башкирии завоевали награды чемпионата России по мини-лапте

Мужская и женская сборные Башкортостана с триумфом вернулись с чемпионата России по мини-лапте, который проходил в Волжском. Сейчас в женской команде проходит смена поколений – есть девочки, которые выигрывали чемпионат России, есть новенькие.
В мини-лапту играют две команды по пять человек: одна находится в поле и защищается, другая атакует на линии города. Задача игроков атакующей команды после удара битой по мячу – постараться перебежать через поле, а защищающейся – подобрать или поймать мяч и попасть им в игроков атаки. Мини-лапта зародилась в стенах спортзала БГПУ, поэтому нет ничего удивительного, что именно наши спортсменки одни из лучших в стране.
Оксана Патрикеева – одна из самых опытных в составе сборной республики. Лаптой начала заниматься ещё со школьных времён, потому что училась в сельской школе. Поступив в БГПУ, девушка начала заниматься этим профессионально, в сборной вуза Патрикеева уже пять лет.
Женская сборная без поражений прошла групповой этап, одержав победы над командами Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл и Воронежа. В полуфинале девушки уступили борной Свердловской области с нетипичным для лапты счётом – 0:2. А в матче за третье место были сильнее Ульяновской области – 5:3.
Женская сборная республики, на 90 процентов составленная из студенток БГПУ, стала бронзовым призёром соревнований. Мужской коллектив из Башкортостана завоевал серебро.