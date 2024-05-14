Спортсмены из Башкирии завоевали награды чемпионата России по мини-лапте

Мужская и женская сборные Башкортостана с триумфом вернулись с чемпионата России по мини-лапте, который проходил в Волжском. Сейчас в женской команде проходит смена поколений – есть девочки, которые выигрывали чемпионат России, есть новенькие.

В мини-лапту играют две команды по пять человек: одна находится в поле и защищается, другая атакует на линии города. Задача игроков атакующей команды после удара битой по мячу – постараться перебежать через поле, а защищающейся – подобрать или поймать мяч и попасть им в игроков атаки. Мини-лапта зародилась в стенах спортзала БГПУ, поэтому нет ничего удивительного, что именно наши спортсменки одни из лучших в стране.

Летом играем в большую лапту, чтобы зимой не простаивать. В университете Александр Костарев, который в Москве придумал мини-лапту, с большой любовью относился к этому виду спорта, привил эти качества в том числе мне, моим девочкам. Полина Калпахчьян, главный тренер сборной Республики Башкортостан по мини-лапте

Оксана Патрикеева – одна из самых опытных в составе сборной республики. Лаптой начала заниматься ещё со школьных времён, потому что училась в сельской школе. Поступив в БГПУ, девушка начала заниматься этим профессионально, в сборной вуза Патрикеева уже пять лет.

В будущем пока планирую только играть, на тренировках девочки больше учатся во время игры, подсказываем молодым, молодое поколение тоже с нами учится и совершенствуется, мы тоже. Оксана Патрикеева, игрок сборной Республики Башкортостан по мини-лапте

Женская сборная без поражений прошла групповой этап, одержав победы над командами Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл и Воронежа. В полуфинале девушки уступили борной Свердловской области с нетипичным для лапты счётом – 0:2. А в матче за третье место были сильнее Ульяновской области – 5:3.

Из-за того, что состав переформируется, идёт новое поколение, сложно привыкнуть, меняются методики, другие команды, эмоций получаешь много, но иногда не хватает сил, чтобы бороться. Анна Писаревская, игрок сборной Республики Башкортостан по мини-лапте