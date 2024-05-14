Уфимец после ужина оказался на больничной койке

В приемное отделение уфимской больницы №21 экстренно поступил 46-летний мужчина с жалобами на ощущение инородного тела в горле. Со слов пациента, оно появилось у него после того, как он поужинал пастой с морепродуктами.

Об этом случае рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Поступившего больного сразу направили на ФГДС, где медики обнаружили в его пищеводе часть панциря мидии, размером около 1,5 см.

Вдобавок ко всему инородное тело «легло» поперек пищевода, что могло спровоцировать повреждение слизистой органа. Тогда было решено вывести его в просвет желудка: его стенки толще, и повреждение маловероятно.

Спустя несколько часов, панцирь мидии растворился в соляной кислоте желудка и пациента отпустили домой.