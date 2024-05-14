Радий Хабиров высказался о перспективах сотрудничества с Центральной Азией

Башкирия схожа со странами Центральной Азии по многим показателям. В том числе социальным, экономическим, гуманитарным, религиозным и другим. Об этом Радий Хабиров заявил сегодня после открытия IV Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Также руководитель региона подчеркнул, что сейчас диалог между странами ведется о глубокой промышленной кооперации. В настоящее время на стадии реализации находятся совместные предприятия, которые могут быть локализованы как на территории Башкирии, так и в Казахстане.