Радий Хабиров высказался о перспективах сотрудничества с Центральной Азией

Башкирия схожа со странами Центральной Азии по многим показателям. В том числе социальным, экономическим, гуманитарным, религиозным и другим. Об этом Радий Хабиров заявил сегодня после открытия IV Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Фото №1 - Радий Хабиров высказался о перспективах сотрудничества с Центральной Азией

Имеется широкий спектр возможностей. Причём он отличается от того или иного государства. Если взять взаимодействие с Казахстаном, нам интересно всё, что связано в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, такова структура экономики Казахстана и Республики Башкортостан. Если говорить об Узбекистане, то нам очень интересны проекты, связанные с переработкой дерева, легкой промышленностью и сотрудничеством в области сельского хозяйства. У всех государств — разноплановая экономика, поэтому есть большой и обширный выбор для того, чтобы диверсифицировать нашу экономику. Это чрезвычайно важно в этих условиях. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также руководитель региона подчеркнул, что сейчас диалог между странами ведется о глубокой промышленной кооперации. В настоящее время на стадии реализации находятся совместные предприятия, которые могут быть локализованы как на территории Башкирии, так и в Казахстане.  

Везде мы находим преференциальные нормы, профессиональные условия, поэтому подчеркиваю, что для бизнеса прежде всего важна экономическая, политическая стабильность, то есть понятные правила игры, которые не будут нарушаться. Во взаимоотношениях с центрально-азиатскими коллегами такие условия мы видим и, соответственно, бизнес туда идет.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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