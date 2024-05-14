Радий Хабиров высказался о перспективах сотрудничества с Центральной Азией

Имеется широкий спектр возможностей. Причём он отличается от того или иного государства. Если взять взаимодействие с Казахстаном, нам интересно всё, что связано в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, такова структура экономики Казахстана и Республики Башкортостан. Если говорить об Узбекистане, то нам очень интересны проекты, связанные с переработкой дерева, легкой промышленностью и сотрудничеством в области сельского хозяйства. У всех государств — разноплановая экономика, поэтому есть большой и обширный выбор для того, чтобы диверсифицировать нашу экономику. Это чрезвычайно важно в этих условиях.

Радий Хабиров, Глава Башкирии