В Уфе сотрудники Росатома посетили Межвузовский кампус

Росатом и башкирские учёные могут наладить взаимодействие по ряду направлений. Сегодня в Уфе сотрудники госкорпорации ознакомились с деятельностью межвузовского кампуса. С лабораториями и проводимыми в них исследованиями ознакомился заместитель директора по математическому моделированию Росатома.
Дмитрий Макаревич – один из разработчиков импортонезависимого цифрового продукта Repeat. Программное обеспечение приобрело широкое применение в проектных институтах, конструкторских бюро и образовательных учреждениях. Ученый Росатома дал высокую оценку деятельности уфимского кампуса, отметив возможности взаимодействия по ряду направлений.