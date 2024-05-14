В Уфе сотрудники Росатома посетили Межвузовский кампус

Росатом и башкирские учёные могут наладить взаимодействие по ряду направлений. Сегодня в Уфе сотрудники госкорпорации ознакомились с деятельностью межвузовского кампуса. С лабораториями и проводимыми в них исследованиями ознакомился заместитель директора по математическому моделированию Росатома.