Уфа примет фестиваль национальных театров «Туганлык»

В мае Уфа примет Международный фестиваль национальных театров «Туганлык». Он проводится в столице Башкортостана с 1991 года. Но на этот раз формат расширили – в фестивале примут участие не только тюркоязычные, но и национальные театры.
В афише – 14 спектаклей, два из них – внеконкурсные: постановки Башдрамтеатра и специально приглашенных гостей из Пскова. В конкурсной программе – спектакли театральных коллективов из Татарстана, Казахстана, Кыргызстана, Северной Осетии, Чувашии, Калмыкии, Абхазии, Тувы, Дагестана и Марий Эл.